В жилом доме Твери на улице Железнодорожников при пожаре погиб мужчина
4 ноября рано утром в ГУ МЧС России по Тверской области сообщили о пожаре на улице Железнодорожников, что за железнодорожным вокзалом Твери. По адресу к дому 31 корпусу 2 выехали пожарные.
Поначалу очевидцы утверждали, что в доме произошел взрыв. Однако, позже сотрудники МЧС опровергли это, уточнив, что площадь возгорания составила 3 на 4 метра. Сгорели диван и вся мебель, стоящая рядом.
К сожалению, не обошлось без жертв. Погиб 61-летний мужчина.
- В квартире был обнаружен труп. Предположительно погибший был инвалидом, - сообщают в ГУ МЧС России по Тверской области.
Причина пожара уточняется.
В 8.43 пожар был локализован. К 8.51 открытое горение было ликвидировано.