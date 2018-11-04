В жилом доме Твери на улице Железнодорожников при пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-04T15:13:19+03:00

Пожар произошел рано утром. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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4 ноября рано утром в ГУ МЧС России по Тверской области сообщили о пожаре на улице Железнодорожников, что за железнодорожным вокзалом Твери. По адресу к дому 31 корпусу 2 выехали пожарные.

Поначалу очевидцы утверждали, что в доме произошел взрыв. Однако, позже сотрудники МЧС опровергли это, уточнив, что площадь возгорания составила 3 на 4 метра. Сгорели диван и вся мебель, стоящая рядом.

К сожалению, не обошлось без жертв. Погиб 61-летний мужчина.

- В квартире был обнаружен труп. Предположительно погибший был инвалидом, - сообщают в ГУ МЧС России по Тверской области.

Причина пожара уточняется.

В 8.43 пожар был локализован. К 8.51 открытое горение было ликвидировано.