"Ночь искусств" продолжается: На литературно-музыкальный вечер приглашает Тверской императорский дворец
Акция "Ночь искусств" продолжается в Твери. 4 ноября в гости приглашает Тверской Императорский дворец.
С 18:00 вход в экспозицию в Дворца будет бесплатным. Посетителей ждут экскурсии по различным разделам собрания галереи, семейные мастер-классы и другие интересные мероприятия.
А в Восточной башне чуть позже пройдет литературно-музыкальный вечер.
Создавать атмосферу вечера будут работы художников современного искусства, расположенные в Восточной башне дворца. На этом фоне участники мероприятия из творческого объединения «Струны души» будут читать стихи и исполнять песни. .
Помимо поэзии и живописи гости услышат игру на гавайской гитаре (укулеле), и поучаствуют в розыгрыше призов от молодых поэтов.
Специально приглашенный гость – автор-исполнитель, музыкант Сергей Раев (акустика).
Восточная башня Тверского Императорского дворца
ул. Советская, д. 3, 3-й этаж.
Начало в 20:00.
Цена билета – 50 рублей. Телефон для справок: 8 (4822) 34-62-43.