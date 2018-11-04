2018-11-04T14:18:08+03:00
Звезды

"Ночь искусств" продолжается: На литературно-музыкальный вечер приглашает Тверской императорский дворец

Начало программы в 20.00
Ирина ТАРАСОВА
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Начало вечера, переходящего в ночь в 20.00Начало вечера, переходящего в ночь в 20.00Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Акция "Ночь искусств" продолжается в Твери. 4 ноября в гости приглашает Тверской Императорский дворец.

С 18:00 вход в экспозицию в Дворца будет бесплатным. Посетителей ждут экскурсии по различным разделам собрания галереи, семейные мастер-классы и другие интересные мероприятия.

А в Восточной башне чуть позже пройдет литературно-музыкальный вечер.

Создавать атмосферу вечера будут работы художников современного искусства, расположенные в Восточной башне дворца. На этом фоне участники мероприятия из творческого объединения «Струны души» будут читать стихи и исполнять песни. .

Помимо поэзии и живописи гости услышат игру на гавайской гитаре (укулеле), и поучаствуют в розыгрыше призов от молодых поэтов.

Специально приглашенный гость – автор-исполнитель, музыкант Сергей Раев (акустика).

Восточная башня Тверского Императорского дворца

ул. Советская, д. 3, 3-й этаж.

Начало в 20:00.

Цена билета – 50 рублей. Телефон для справок: 8 (4822) 34-62-43.

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