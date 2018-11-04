До обеда в центре Твери на час перекроют движение транспорта

СЕГОДНЯ 03:45 2018-11-04T03:45:47+03:00

Связано это будет с прохождением крестного хода

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4 ноября в рамках празднования Дня Казанской иконы Божией Матери, который в этот день отмечают в благодарность за избавление Москвы и всей Руси от польских интервентов, в Твери пройдет крестный ход.

Напоминаем, что по маршруту следования шествия колонны вгороде в этот день будет перекрыто движение транспорта и ограничена парковка.

Время ограничений - с 11:00 до 12:30.

Согласно распоряжению администрации Твери, движение будет перекрываться по мере прохождения крестного хода на улицах: Спартака, Софьи Перовской, Советской, Ивана Седых, Горького, Благоева, Коноплянниковой и Волынской, а также на Старом Волжском мосту и Комсомольском проспекте.

Водителям рекомендуют продумать схему движения.