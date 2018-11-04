До обеда в центре Твери на час перекроют движение транспорта
4 ноября в рамках празднования Дня Казанской иконы Божией Матери, который в этот день отмечают в благодарность за избавление Москвы и всей Руси от польских интервентов, в Твери пройдет крестный ход.
Напоминаем, что по маршруту следования шествия колонны вгороде в этот день будет перекрыто движение транспорта и ограничена парковка.
Время ограничений - с 11:00 до 12:30.
Согласно распоряжению администрации Твери, движение будет перекрываться по мере прохождения крестного хода на улицах: Спартака, Софьи Перовской, Советской, Ивана Седых, Горького, Благоева, Коноплянниковой и Волынской, а также на Старом Волжском мосту и Комсомольском проспекте.
Водителям рекомендуют продумать схему движения.