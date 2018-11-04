2018-11-04T03:37:36+03:00
Общество

Историк Алексей Чернышев расскажет о последствиях унии на "Михайловских чтениях" в Твери

Начало лектория в 12.00
Ирина ТАРАСОВА
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4 ноября в Центральной библиотеке имени Герцена Твери вновь пройдет Библейско-богословский лекторий "Михайловские чтения". Мероприятие пройдет по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы.

На этот раз перед посетителями и гостями встречи выступит историк Тверского государственного университета Алексей Чернышев с докладом "Ферраро-Флорентийский собор 1439 года и Русская церковь. Последствия унии".

Ведущий встречи - протоиерей Александр шабанов.

Начало в 12.00.

Вход свободный.

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