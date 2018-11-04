Историк Алексей Чернышев расскажет о последствиях унии на "Михайловских чтениях" в Твери
Начало лектория в 12.00
Вход на встречу свободный
Изменить размер текста:
4 ноября в Центральной библиотеке имени Герцена Твери вновь пройдет Библейско-богословский лекторий "Михайловские чтения". Мероприятие пройдет по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы.
На этот раз перед посетителями и гостями встречи выступит историк Тверского государственного университета Алексей Чернышев с докладом "Ферраро-Флорентийский собор 1439 года и Русская церковь. Последствия унии".
Ведущий встречи - протоиерей Александр шабанов.
Начало в 12.00.
Вход свободный.