СЕГОДНЯ 18:42 2018-11-03T18:42:41+03:00

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В одной из квартир на Северное проспекте, что в Санкт-Петербурге, обнаружены трупы двух жителей Тверской области. Еще в пятницу местным полицейским о страшной находке сообщила 38-летняя петербурженка, владелица жилплощади. Чуть позже силовики выяснили, что тела принадлежали двум жителям Тверской области 26 и 24 лет. В квартире та кже были обнаружены три бутылки водки и 1,5 литровая бутылка пива.

Как сообщат портал 78.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах, следов насилия на телах погибших не обнаружено. По факту произошедшего ЧП инициирована проверка.