МЧС предупреждает жителей Тверской области о сильном тумане

СЕГОДНЯ 16:47 2018-11-03T16:47:29+03:00

В отдельных случаях зона видимости не будет превышать 300 метров

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ГУ МЧС России со ссылкой на Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 3 и 4 ноября в отдельных районах Верхневолжья ожидается сильный туман. Из-за атмосферного явления видимость будет варьироваться от 300 до 800 метров.

МЧС обращается к жителям и гостям Тверской области с просьбой внимательно отнестись озвученному прогнозу.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.