2018-11-03T14:13:48+03:00
Общество

Спасатели Тверской области работают в режиме повышенной готовности

Такой формат функционирования ведомства продлится до ближайшего вторника
Альберт БОЙКОВ
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МЧС работает в режиме повышенной готовности Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиМЧС работает в режиме повышенной готовности Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Со 2 по 6 ноября сотрудники ГУ МЧС Тверской области будут работать в режиме «Повышенной готовности». Так, в пятницу в ситуационном зале экстренной службы в формате видеоконференцсвязи был проведен инструктаж сотрудников, задействованных в обеспечении безопасности гостей и жителей региона в праздники.

Особое внимание уделено социально-значимым объектам. Организованы противопожарные мероприятия, а также дежурство представителей минобразования, соцзащиты в местах круглосуточного пребывания людей. Взяты под контроль и места проведения праздничных мероприятий с участием детей и молодежи.

Кроме того, сформированы бригады, которые будут готовы оперативно выезжать на возможные аварии на социально значимых объектах.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

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