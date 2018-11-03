Спасатели Тверской области работают в режиме повышенной готовности

СЕГОДНЯ 14:13 2018-11-03T14:13:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Со 2 по 6 ноября сотрудники ГУ МЧС Тверской области будут работать в режиме «Повышенной готовности». Так, в пятницу в ситуационном зале экстренной службы в формате видеоконференцсвязи был проведен инструктаж сотрудников, задействованных в обеспечении безопасности гостей и жителей региона в праздники.

Особое внимание уделено социально-значимым объектам. Организованы противопожарные мероприятия, а также дежурство представителей минобразования, соцзащиты в местах круглосуточного пребывания людей. Взяты под контроль и места проведения праздничных мероприятий с участием детей и молодежи.

Кроме того, сформированы бригады, которые будут готовы оперативно выезжать на возможные аварии на социально значимых объектах.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.