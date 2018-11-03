Написанные на основе летописей картины выставили в Тверской область

СЕГОДНЯ 13:50 2018-11-03T13:50:34+03:00

В Средние века можно было запросто встретить такую девушку Фото: Валерия ХОМЯКОВА

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В субботу, 3 ноября, в Ржевском краеведческом музее открывается выставка «Древняя Тверь» художника Александра Виноградова. В экспозиции представлено 15 полотен о средневековом облике столицы, которые автор написал на основе летописей и других источников.

Так, на картинах можно увидеть Тверской кремль, церковные здания, другие постройки, дающие представление о городе середины прошлого тысячелетия.

Александр Виноградов – бывший военный, после отставки жил в Твери и занимался живописью. Коллекция его работ хранится в Тверском государственном объединённом музее. Также Александр Виноградов занимался писательской деятельностью. В соавторстве с женой он выпустил сборник рассказов «Легенды и были Твери», проиллюстрированный рисунками автора.