2018-11-03T13:22:09+03:00
Звезды

В Золотой книге Твери появились два новых имени

Памятный фолиант появился в 2011 году
Альберт БОЙКОВ
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Золотая книга пополнилась новыми именами Фото: ПТОЗолотая книга пополнилась новыми именами Фото: ПТО
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В пятницу, 2 ноября, состоялась торжественная церемония внесения в Золотую книгу Твери двух имен: Лауреата Государственной премии СССР, Заслуженного деятеля искусств, почётного гражданина Твери и Тверской области Андрея Дмитриевича Дементьева и Почетного гражданина Тверской области, первого секретаря Калининского обкома КПСС в 1960 – 1978 гг. Николая Гавриловича Корыткова.

Золотая книга Твери ведется с 2011 года. Первыми в нее были внесены имена святого благоверного князя Михаила Тверского и княгини Анны Кашинской. Пресс-служба областного правительства сообщает, что по замыслу создателей, Золотая книга – это долг уважения прославленным уроженцам края, на дела и поступки которых нужно равняться молодому поколению.

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