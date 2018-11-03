Девушка лишила взрослого мужчину денег в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:33 2018-11-03T12:33:28+03:00

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Во время разбирательства было установлено, что в день преступления потерпевший распивал дома алкоголь с малознакомой женщиной. Когда мужчина уснул пропали его деньги, а вместе с ними и новая собутыльница. Находясь на месте кражи, полицейские опросили свидетелей, а также изъяли улики оставленные гостьей. Через некоторое время была задержана безработная 24-летняя жительница Кашинского района. Девушка призналась в преступлении.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.