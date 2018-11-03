2018-11-03T12:22:51+03:00
Общество

Очередной "Контроль трезвости" проходит на дорогах Тверской области

Полицейские вновь ищут лихачей
Альберт БОЙКОВ
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Профилактическое мероприятие завершится 5 ноябряПрофилактическое мероприятие завершится 5 ноябряФото: Кирилл ЧАЩИН
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В пятницу, 2 ноября, региональное управление ГИБДД вновь запустило профилактическую акцию "Контроль трезвости. Мероприятие будет проходить на дорогах Верхневолжья до 5 ноября включительно.

Нарушителей общепринятых правил ожидает серьезное наказание. Попавшись впервые, водитель расстанется с правами и выплатит 30 тыс. рублей штрафа, однако за повторное правонарушение последует и более серьезное наказание. Водитель под "мухой" может на два года отправиться в тюрьму, а с правами расстаться на три года.

Чтобы помочь инспекторам в их нелегкой работе, сообщайте государственный номер, местонахождение, направление движения автомобиля, за рулём которого нетрезвый человек по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: (4822)-58-04-00 и (4822)-58-59-00 или 02.

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