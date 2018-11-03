Очередной "Контроль трезвости" проходит на дорогах Тверской области
В пятницу, 2 ноября, региональное управление ГИБДД вновь запустило профилактическую акцию "Контроль трезвости. Мероприятие будет проходить на дорогах Верхневолжья до 5 ноября включительно.
Нарушителей общепринятых правил ожидает серьезное наказание. Попавшись впервые, водитель расстанется с правами и выплатит 30 тыс. рублей штрафа, однако за повторное правонарушение последует и более серьезное наказание. Водитель под "мухой" может на два года отправиться в тюрьму, а с правами расстаться на три года.
Чтобы помочь инспекторам в их нелегкой работе, сообщайте государственный номер, местонахождение, направление движения автомобиля, за рулём которого нетрезвый человек по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: (4822)-58-04-00 и (4822)-58-59-00 или 02.