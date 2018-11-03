Жители Тверской области набрали кредитов почти на 60 000 000 000 рублей

СЕГОДНЯ 11:02 2018-11-03T11:06:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Центробанк РФ сообщает о том, что к началу сентября 2018 года жители Тверской области взяли кредитов на 57,4 млрд рублей. По сравнение с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель оказался превышен более чем в 1,5 раза.

Так, из общей суммы на потребительские нужды жителям региона выдали более 42,4 млрд рублей, из которых 15 млрд «пошли» на ипотеку.

При росте задолженности растет и объем банковских вкладов граждан. В настоящее время эти цифра выросла до 148,9 млрд рублей. С сентября 2017 года жители Тверской области вложили в банки 18 млрд рублей.

На 1 сентября 2018 года в Тверской области действовали два региональных банка, пять филиалов банков (в том числе четыре филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе) и 169 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).