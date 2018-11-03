2018-11-03T09:56:58+03:00
Звезды

В Твери продолжаются бесплатные экскурсии по городу

Культурный марафон продлится до 24 ноября
Альберт БОЙКОВ
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У Твери высокий туристический потенциалУ Твери высокий туристический потенциалФото: Альберт БОЙКОВ
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В Твери продолжается Фестиваль городских экскурсий, который продлится до 24 ноября. Так, 3 ноября на Театральной площади стартует мероприятие под названием «Тверь Театральная», а 4 ноября на улице Советской пройдет экскурсия «Тверь играючи». Череда культурных событий завершится 5 ноября рассказом о «Твери Средневековой», которая начнется в Городском саду. Заметим, что все культурно-ознакомительные мероприяти начинаются в 12:00.

Правительство Тверской области сообщает, что полноценное расписание можно найти на туристическом портале welcometver.ru в разделе «Календарь событий» – http://welcometver.ru/events/207

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