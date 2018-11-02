Подозреваемого в совершении развратных действий в отношении двух девочек задержали в Твери

СЕГОДНЯ 20:08 2018-11-02T20:09:24+03:00

Действовал злоумышленник на одной из центральных улиц города

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В Твери была установлена личность мужчины, которого подозревают в совершении развратных действий в отношении двух детей. В результате слаженной работы следователей регионального СУ СК РФ и оперативных сотрудников УМВД России по Тверской области 43-летний злоумышленник был задержан.

По данным следствия мужчина в августе текущего года на одной из центральных улиц областного центра совершил непристойные действия в отношении двух незнакомых ему девочек подросткового возраста. При этом задержанный предлагал детям деньги за просмотр его действий.

Девочки незамедлительно сообщили о произошедшем в полицию. Информацию также проверяли следователи СК.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, проверяется причастность задержанного к совершению подобных преступлений. Также решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.