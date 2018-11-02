Подозреваемого в совершении развратных действий в отношении двух девочек задержали в Твери
В Твери была установлена личность мужчины, которого подозревают в совершении развратных действий в отношении двух детей. В результате слаженной работы следователей регионального СУ СК РФ и оперативных сотрудников УМВД России по Тверской области 43-летний злоумышленник был задержан.
По данным следствия мужчина в августе текущего года на одной из центральных улиц областного центра совершил непристойные действия в отношении двух незнакомых ему девочек подросткового возраста. При этом задержанный предлагал детям деньги за просмотр его действий.
Девочки незамедлительно сообщили о произошедшем в полицию. Информацию также проверяли следователи СК.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, проверяется причастность задержанного к совершению подобных преступлений. Также решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.