На выходных будет перекрыто движение транспорта на Театральной площади в Твери
Столица Верхневолжья принимает XII Ассамблею Русского мира
Водителям рекомендуют искать пути объезда.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Твери на праздничных выходных ожидается ряд перекрытий движения транспорта. Сегодня, 2 ноября, с 23:00 вводится ограничения движение и парковки всех видов транспортных средств на Театральной площади. Открыт этот участок будет только 3 ноября после 22:00.
Перекрытие связано с проведением мероприятий в рамках XII Ассамблеи Русского мира. Форум проходит в столице Верхневолжья до 4 ноября.
Напомним, что также ряд улиц в Твери будет перекрыт 4 ноября в первой половине дня.
Водителям рекомендуют искать пути объезда.