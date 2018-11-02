2018-11-02T19:13:21+03:00
Общество

На выходных будет перекрыто движение транспорта на Театральной площади в Твери

Столица Верхневолжья принимает XII Ассамблею Русского мира
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Водителям рекомендуют искать пути объезда.Водителям рекомендуют искать пути объезда.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Твери на праздничных выходных ожидается ряд перекрытий движения транспорта. Сегодня, 2 ноября, с 23:00 вводится ограничения движение и парковки всех видов транспортных средств на Театральной площади. Открыт этот участок будет только 3 ноября после 22:00.

Перекрытие связано с проведением мероприятий в рамках XII Ассамблеи Русского мира. Форум проходит в столице Верхневолжья до 4 ноября.

Напомним, что также ряд улиц в Твери будет перекрыт 4 ноября в первой половине дня.

Водителям рекомендуют искать пути объезда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подозреваемого в совершении развратных действий в отношении двух девочек задержали в Твери
Полицейские задержали похитителя телевизора в Твери
Более 30 кг хлеба с истекшим сроком годности изъяли в Тверской области
В Тверской области отремонтирован 17-километровый участок автодороги регионального значения
42-летний мужчина утонул в реке в Тверской области
Росгвардейцы задержали мужчину, который пытался угнать чужой автомобиль в Твери
Мужчина похитил сумку с деньгами и телефоном у посетительницы кафе в Тверской области
Студенты-медики проведут в Твери тематический флеш-моб
Улицу Володарского и Советскую площадь в Твери переименуют
Управлять автомобилем запретили водителю, которого подозревают в смертельной аварии в Заволжском районе Твери
14-летнего Сергея Латунина из Тверской области наградили медалью "За мужество в спасении"
Пьяная женщина укусила за ногу полицейского в Тверской области
С начала года более 80 детей получили травмы в авариях в Твери
Участковый из Тверской области участвует во Всероссийском конкурсе
Пожилая женщина погибла при пожаре в Тверской области
Кроссовер "догнал" фуру на трассе М-10 в Тверской области
Ночью загорелись покрышки в Торжке Тверской области
Молодежная акция "В единстве - сила" пройдет в Твери
Мужчина выпил и до смерти избил свою жену в Тверской области
Жители Тверской области напишут Большой этнографический диктант
Пропавшего семилетнего мальчика нашла девушка-волонтер в Тверской области
Суд в Твери арестовал еще одного участника банды "черных риелторов", которые убили девять человек
Картину из Эрмитажа выставили в Твери
Первый профессиональный турнир по кикбоксингу пройдет в Твери
Ряд улиц в Твери перекроют 4 ноября из-за крестного хода
Лиса повадилась ночью гулять по Кимрам в Тверской области
Медцентр в Твери заработал 10 млн рублей, оказывая медицинские услуги без необходимой лицензии