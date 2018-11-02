На выходных будет перекрыто движение транспорта на Театральной площади в Твери

СЕГОДНЯ 19:13 2018-11-02T19:13:21+03:00

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В Твери на праздничных выходных ожидается ряд перекрытий движения транспорта. Сегодня, 2 ноября, с 23:00 вводится ограничения движение и парковки всех видов транспортных средств на Театральной площади. Открыт этот участок будет только 3 ноября после 22:00.

Перекрытие связано с проведением мероприятий в рамках XII Ассамблеи Русского мира. Форум проходит в столице Верхневолжья до 4 ноября.

Напомним, что также ряд улиц в Твери будет перекрыт 4 ноября в первой половине дня.

Водителям рекомендуют искать пути объезда.