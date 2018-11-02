2018-11-02T18:36:28+03:00
Происшествия

Полицейские задержали похитителя телевизора в Твери

Мужчине теперь грозит реальный срок
Виктория ЖУКОВА
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Возбуждено уголовное дело. Фото: архив "КП"Возбуждено уголовное дело. Фото: архив "КП"
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К тверским полицейским обратился 35-летний мужчина. Он сообщил о краже телевизора стоимость 5 000 рублей. Технику вытащили из дома в отсутствие хозяев.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейскими установили, что вор проник в дом, выставив деревянную оконную раму. Сотрудники уголовного розыска составили описание похищенного имущества и поговорили с соседями.

По подозрению в краже был задержан 25-летний житель Твери. Мужчина в содеянном сознался и рассказал, что похищенный телевизор он продал.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, возбуждено уголовное дело о краже. Фигурант находится в изоляторе временного содержания.

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