Более 30 кг хлеба с истекшим сроком годности изъяли в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:56 2018-11-02T17:56:25+03:00

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В Тверской области подвели итоги надзора за предприятиями, которые изготавливают и реализуют хлебобулочную продукцию.

С начала 2018 года специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверили 188 организаций. Было обнаружено семь партий хлебобулочных изделий весом 32 кг, у которых либо истек срок годности, либо отсутствовала маркировка.

Кроме того были проведены лабораторные исследования 317 проб хлебобулочных изделий по микробиологическим, санитарно-химическим, физико-химическим показателям. Все пробы соответствуют требованиям Технического регламента.

В управлении сообщают, что в отношении семи нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении. Они оштрафованы на 70,5 тысяч рублей.