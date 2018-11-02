Более 30 кг хлеба с истекшим сроком годности изъяли в Тверской области
В Тверской области подвели итоги надзора за предприятиями, которые изготавливают и реализуют хлебобулочную продукцию.
С начала 2018 года специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверили 188 организаций. Было обнаружено семь партий хлебобулочных изделий весом 32 кг, у которых либо истек срок годности, либо отсутствовала маркировка.
Кроме того были проведены лабораторные исследования 317 проб хлебобулочных изделий по микробиологическим, санитарно-химическим, физико-химическим показателям. Все пробы соответствуют требованиям Технического регламента.
В управлении сообщают, что в отношении семи нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении. Они оштрафованы на 70,5 тысяч рублей.