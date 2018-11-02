2018-11-02T17:14:46+03:00
Общество

В Тверской области отремонтирован 17-километровый участок автодороги регионального значения

В порядок приведены проблемные и аварийно-опасные места
Виктория ЖУКОВА
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Дорогу попросили отремонтировать местные жителиДорогу попросили отремонтировать местные жителиФото: Анастасия КУДРЯШОВА
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В Тверской области отремонтировали еще один участок дорожной сети. Речь идет о 17-километровом участке дороги регионального значения «Бежецк – Кесова Гора – Кашин».

С просьбой оказать содействие в ремонте этой дороги к главе региона обратились местные жители. Всего трасса имеет протяжённость 75,5 километров. Проходит она по территории Бежецкого, Кесовогорского, Кашинского районов и связывает между собой северо-восточную и восточную части региона. Также по ней осуществляются пассажирские и школьные перевозки.

По информации правительства Тверской области, в программу дорожных работ этого года были включены наиболее проблемные и аварийно-опасные участки. Новый асфальт положили на 17,42 километрах в Бежецком и Кесовогорском районах. Также были оборудованы съезды, нанесена дорожная разметка и вырублен кустарник на прилегающей территории.

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