42-летний мужчина утонул в реке в Тверской области
Устанавливаются подробности произошедшего
Соблюдайте правила безопасностиФото: Иван ВИСЛОВ
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В Тверской области утонул мужчина. О происшествии на воде сообщает региональное УМЧС России.
Из реки Волчина в районе поселка Максатихи Тверской области днем 2 ноября сотрудники аварийно-спасательной службы достали тело погибшего 42-летнего мужчины. Подробности случившегося предстоит выяснить сотрудникам полиции. Проводятся следственные мероприятия, а также устанавливается причина смерти мужчины.
Спасатели в очередной раз призывают граждан быть бдительнее и соблюдать меры безопасности на воде. Часто пренебрежительное отношение приводит к несчастным случаям.