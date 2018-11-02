42-летний мужчина утонул в реке в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:34 2018-11-02T16:34:39+03:00

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В Тверской области утонул мужчина. О происшествии на воде сообщает региональное УМЧС России.

Из реки Волчина в районе поселка Максатихи Тверской области днем 2 ноября сотрудники аварийно-спасательной службы достали тело погибшего 42-летнего мужчины. Подробности случившегося предстоит выяснить сотрудникам полиции. Проводятся следственные мероприятия, а также устанавливается причина смерти мужчины.

Спасатели в очередной раз призывают граждан быть бдительнее и соблюдать меры безопасности на воде. Часто пренебрежительное отношение приводит к несчастным случаям.