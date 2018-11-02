2018-11-02T15:51:48+03:00
Происшествия

Росгвардейцы задержали мужчину, который пытался угнать чужой автомобиль в Твери

Угонщик как раз скручивал провода на замке зажигания
Виктория ЖУКОВА
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До места происшествия экипаж вневедомственной охраны добрался за считанные минутыДо места происшествия экипаж вневедомственной охраны добрался за считанные минутыФото: Олег ЗОЛОТО
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В Твери мужчина пытался угнать автомобиль. Информация об этом поступила ночью в дежурную часть полиции. Неизвестный разбил окно припаркованного автомобиля ГАЗ-3102 у дома по улице Левитана и забрался в салон.

До места происшествия экипаж вневедомственной охраны добрался за считанные минуты. Они задержали злоумышленника прямо в машине. Когда приехали росгвардейцы, мужчина скручивал провода на замке зажигания.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Тверской области сообщили, что задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. На него уже завели уголовное дело.

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