2018-11-02T15:09:39+03:00
Происшествия

Мужчина похитил сумку с деньгами и телефоном у посетительницы кафе в Тверской области

Злоумышленник попал на записи камер видеонаблюдения
Виктория ЖУКОВА
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Возбуждено уголовное дело Фото: архив "КП"Возбуждено уголовное дело Фото: архив "КП"
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В Торжке у 26-летней девушки похитили дамскую сумку, в которой лежали деньги и мобильный телефон. Ущерб для хозяйки составил более 12 000 рублей.

Разбираясь в случившемся, полицейские установили, что потерпевшая была в одном из местных кафе. Там она оставила сумку без присмотра на столе. Стражи правопорядка выехали на место происшествия и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в краже сумки. Злоумышленником оказался 38-летний ранее судимый житель Торжка, - сообщают в УМВД России по Тверской области.

В отделе полиции мужчина вернул сумку хозяйке. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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