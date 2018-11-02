Студенты-медики проведут в Твери тематический флеш-моб

СЕГОДНЯ 14:30 2018-11-02T14:30:59+03:00

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В Твери студенты-медики проведут тематический флеш-моб, пропагандирующий здоровый образ жизни.

В акции участие будут принимать более 50 студентов медколледжа. Тематический флеш-моб будет проходить на главной пешеходной улице Твери – Трехсвятской сегодня, 2 ноября, в 15:00.

В региональном Минздраве сообщают, что поводом для проведения акции стал проходящий в Твери антинаркотический месячник. Он включает в себя мероприятия, направленные на профилактику здорового образа жизни, нравственное воспитание и формирование активной гражданской позиции среди детей и молодежи Тверской области.