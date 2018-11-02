2018-11-02T14:30:59+03:00
Здоровье

Студенты-медики проведут в Твери тематический флеш-моб

Будущие медработники пропагандируют здоровый образ жизни
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Студенты-медики проведут в Твери тематический флеш-мобСтуденты-медики проведут в Твери тематический флеш-мобФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

В Твери студенты-медики проведут тематический флеш-моб, пропагандирующий здоровый образ жизни.

В акции участие будут принимать более 50 студентов медколледжа. Тематический флеш-моб будет проходить на главной пешеходной улице Твери – Трехсвятской сегодня, 2 ноября, в 15:00.

В региональном Минздраве сообщают, что поводом для проведения акции стал проходящий в Твери антинаркотический месячник. Он включает в себя мероприятия, направленные на профилактику здорового образа жизни, нравственное воспитание и формирование активной гражданской позиции среди детей и молодежи Тверской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
42-летний мужчина утонул в реке в Тверской области
Росгвардейцы задержали мужчину, который пытался угнать чужой автомобиль в Твери
Мужчина похитил сумку с деньгами и телефоном у посетительницы кафе в Тверской области
Улицу Володарского и Советскую площадь в Твери переименуют
Управлять автомобилем запретили водителю, которого подозревают в смертельной аварии в Заволжском районе Твери
14-летнего Сергея Латунина из Тверской области наградили медалью "За мужество в спасении"
Пьяная женщина укусила за ногу полицейского в Тверской области
С начала года более 80 детей получили травмы в авариях в Твери
Участковый из Тверской области участвует во Всероссийском конкурсе
Пожилая женщина погибла при пожаре в Тверской области
Кроссовер "догнал" фуру на трассе М-10 в Тверской области
Ночью загорелись покрышки в Торжке Тверской области
Молодежная акция "В единстве - сила" пройдет в Твери
Мужчина выпил и до смерти избил свою жену в Тверской области
Жители Тверской области напишут Большой этнографический диктант
Пропавшего семилетнего мальчика нашла девушка-волонтер в Тверской области
Суд в Твери арестовал еще одного участника банды "черных риелторов", которые убили девять человек
Картину из Эрмитажа выставили в Твери
Первый профессиональный турнир по кикбоксингу пройдет в Твери
Ряд улиц в Твери перекроют 4 ноября из-за крестного хода
Лиса повадилась ночью гулять по Кимрам в Тверской области
Медцентр в Твери заработал 10 млн рублей, оказывая медицинские услуги без необходимой лицензии