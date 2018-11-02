Улицу Володарского и Советскую площадь в Твери переименуют
Окончательное решение принято 2 ноября на заседании Тверской городской Думы
Советская площадь станет площадью Михаила Тверского
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Депутаты Тверской городской Думы проголосовали за переименования улицы Володарского и Советской площади. Такое решение было принято на заседании, которое состоялось сегодня, 2 ноября.
Теперь улица Володарского станет носить имя Андрея Дементьева, а Советская площадь - Михаила Тверского.
Напомним, что ранее в администрации Твери сообщили, что неудобств у жильцов при смене наименований улицы возникнуть не должно. Например, жителям не придется менять паспорта и любые другие выданные ранее документы.
На улице Володарского находится Дом Поэзии Андрея Дементьева Фото: администрация Твери