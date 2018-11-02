2018-11-02T13:51:02+03:00
Общество

Улицу Володарского и Советскую площадь в Твери переименуют

Окончательное решение принято 2 ноября на заседании Тверской городской Думы
Виктория ЖУКОВА
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Советская площадь станет площадью Михаила ТверскогоСоветская площадь станет площадью Михаила Тверского
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Депутаты Тверской городской Думы проголосовали за переименования улицы Володарского и Советской площади. Такое решение было принято на заседании, которое состоялось сегодня, 2 ноября.

Теперь улица Володарского станет носить имя Андрея Дементьева, а Советская площадь - Михаила Тверского.

Напомним, что ранее в администрации Твери сообщили, что неудобств у жильцов при смене наименований улицы возникнуть не должно. Например, жителям не придется менять паспорта и любые другие выданные ранее документы.

На улице Володарского находится Дом Поэзии Андрея Дементьева Фото: администрация Твери

На улице Володарского находится Дом Поэзии Андрея Дементьева Фото: администрация Твери

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