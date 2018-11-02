Управлять автомобилем запретили водителю, которого подозревают в смертельной аварии в Заволжском районе Твери

СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-02T13:22:39+03:00

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Впервые в Твери водителю была назначена мера пресечения в виде запрета на управление автомобилем или иным транспортным средством. Такое решение было принято в Заволжском районном суде в отношении водителя, который нарушил правила дорожного движения и стал виновником смертельной аварии.

Напомним, что в конце августа 39-летний пьяный водитель автомобиля «Kia Rio» на большой скорости врезался в столб на улице 2-ая Красина. На месте происшествия погиб 25-летний пассажир.

По факту ДТП следователи ССО СУ УМВД России по Тверской области возбудили уголовное дело.

-Суд, с учетом данных о личности подозреваемого, фактических обстоятельств уголовного дела и представленных сторонами сведений избрал меру пресечения в виде запрета управления автомобилем или иным транспортным средством, потому что совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, - сообщают в областной прокуратуре.