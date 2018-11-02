14-летнего Сергея Латунина из Тверской области наградили медалью "За мужество в спасении"
В Совете Федерации 1 ноября состоялась церемония награждения маленьких героев в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои". Награды получили дети и подростки, которые проявили мужество в экстремальных ситуациях и спасли жизни людей. Сообщает об этом «Российская газета».
В мероприятии в Москве участвовали 20 детей. Среди них был и 14-летний Сергей Латунин из посёлка Редкино Тверской области.
Напомним, что в мае этого года Сергей спас малыша, которого оставили одного на перилах балкона четвертого этажа. Подросток без страховки перелез через соседний балкон и забрал малыша.
За этот героический поступок Сергея Латунина наградили медалью Российского союза спасателей "За мужество в спасении".