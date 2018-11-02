Пьяная женщина укусила за ногу полицейского в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:06 2018-11-02T12:06:39+03:00

Полицейские приехали по вызову, а там их ждала буйная женщина Фото: Василий ХОДАРЕВ

За это она отправится в колонию

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В Тверской области Торопецкий районный суд назнаил наказание женщине, которая напала на полицейского. Произошло это в июле текущего года ночью.

В Торопце полицейским поступил звонок от женщины, которая сообщила, что пьяная парочка стучит в окна ее дома.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции увидели, что дебоширы кричат и оскорбляют жильцов. Чтобы установить личность нарушителей порядка, полицейские предложили сесть им в служебный автомобиль, однако женщина отказалась выполнить требования. Тогда в соответствии с ФЗ "О полиции" к ней была применена физическая сила и ее принудительно поместили в салон автомобиля.

Женщина стала сопротивляться и укусила полицейского за правую ногу, а позже ударила другого полицейского кулаком в лицо.

Как сообщает пресс-служба суда, при назначении наказания суд учел признание вины и раскаяние в содеянном, а также наличие на иждивении матери – инвалида. В итоге женщина получила пять месяцев колонии – поселения.