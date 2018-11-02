2018-11-02T11:31:56+03:00
Общество

С начала года более 80 детей получили травмы в авариях в Твери

А один ребенок в результате столкновения погиб
Виктория ЖУКОВА
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Детям важно напоминать ПДД. Фото: архив "КП"Детям важно напоминать ПДД. Фото: архив "КП"
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В Твери за 10 месяцев произошло 75 аварий с участием несовершеннолетних. Более 80 детей в них получили травмы, а один ребенок погиб.

Согласно данным региональной Госавтоинспекции, среди пострадавших больше всего юных пассажиров автомобилей – 45. Причем 10 из них были не пристегнуты ремнем безопасности. Еще 29 ребят переходили дорогу (по вине несовершеннолетних произошло 19 ДТП). А шесть детей попали в аварию, когда управляли велосипедом или скутером (мотоциклом). Все эти аварии произошли именно по вине ребят.

Часто детей сбивают, когда они перебегают дорогу вне пешеходного перехода или выходят на проезжую часть из-за стоящих автомобилей. Практически все ДТП, которые произошли на пешеходных переходах, случились из-за сопутствующего фактора, например, пользование мобильным телефоном или наушниками при движении.

Автоинспекторы призывают родителей не отпускать ребенка одного, пока у него не сформируются устойчивые навыки безопасного поведения на дороге.

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