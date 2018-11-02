2018-11-02T11:03:18+03:00
Общество

Участковый из Тверской области участвует во Всероссийском конкурсе

Победителя определят по количеству голосов
Виктория ЖУКОВА
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Александр Пыж Фото: УМВД России по Тверской областиАлександр Пыж Фото: УМВД России по Тверской области
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Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Конаковскому району Тверской области Александр Эдуардович Пыж участвует во всероссийском конкурсе «Народного участкового-2018».

Проголосовать за участника можно на сайте «Комсомольская правда».

Александр Пыж, старший лейтенант полиции, достойно прошёл через профессиональный отбор в отделах полиции и стал победителем регионального этапа конкурса. Теперь Александр вместе с 83 лучшими участковыми со всех регионов России борется за главный приз - внедорожник УАЗ "Патриот".

А ещё есть важная информация для девушек — Александр Пыж пока не женат.

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