Пожилая женщина погибла при пожаре в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:34 2018-11-02T10:34:40+03:00

Пожарные полностью потушили возгорание через два часа Фото: архив "КП"

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В Тверской области в жилом доме произошел пожар. Информация о возгорании в деревне Афонино Калязинского района поступила дежурному в 05:47 2 ноября.

-Дом был построен в 1901 году. Огонь уничтожил кровлю и повредил внутреннюю отделку по всей площади. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи, - сообщили в УМЧС России по Тверской области.

Пожарные полностью потушили возгорание в 08:23. Во время разбора дома была обнаружена погибшая.

На месте работали шесть специалистов из отделений пожарно-спасательной части №32 и ДПК «Нерль».