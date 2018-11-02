Кроссовер "догнал" фуру на трассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:01 2018-11-02T10:01:23+03:00

Кроссовер врезался в фуру Фото: ГУИБДД России по Тверской области

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В Тверской области на автотрассе М-10 кроссовер врезался в фуру. Авария произошла 1 ноября около 14:50 на 22 километре трассы.

56-летний мужчина ехал за рулем автомобиля «Черри Тиго» в сторону Москвы на крайней правой полосе. Он неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. В результате кроссовер «догнал» фуру «Скания» с полуприцепом «Траилор», управлял которой 37-летний мужчина.

По информации региональной Госавтоинспекции, травмы в аварии получил водитель «Черри Тиго». Мужчину госпитализировали в одну из больниц областного центра.