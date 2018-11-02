2018-11-02T10:01:23+03:00
Происшествия

Кроссовер "догнал" фуру на трассе М-10 в Тверской области

Водитель получил травмы
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Кроссовер врезался в фуру Фото: ГУИБДД России по Тверской областиКроссовер врезался в фуру Фото: ГУИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

В Тверской области на автотрассе М-10 кроссовер врезался в фуру. Авария произошла 1 ноября около 14:50 на 22 километре трассы.

56-летний мужчина ехал за рулем автомобиля «Черри Тиго» в сторону Москвы на крайней правой полосе. Он неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. В результате кроссовер «догнал» фуру «Скания» с полуприцепом «Траилор», управлял которой 37-летний мужчина.

По информации региональной Госавтоинспекции, травмы в аварии получил водитель «Черри Тиго». Мужчину госпитализировали в одну из больниц областного центра.

Авария произошла на трассе М-10 Фото: ГУИБДД России по Тверской области

Авария произошла на трассе М-10 Фото: ГУИБДД России по Тверской области

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Управлять автомобилем запретили водителю, которого подозревают в смертельной аварии в Заволжском районе Твери
14-летнего Сергея Латунина из Тверской области наградили медалью "За мужество в спасении"
Пьяная женщина укусила за ногу полицейского в Тверской области
С начала года более 80 детей получили травмы в авариях в Твери
Участковый из Тверской области участвует во Всероссийском конкурсе
Пожилая женщина погибла при пожаре в Тверской области
Ночью загорелись покрышки в Торжке Тверской области
Молодежная акция "В единстве - сила" пройдет в Твери
Мужчина выпил и до смерти избил свою жену в Тверской области
Жители Тверской области напишут Большой этнографический диктант
Пропавшего семилетнего мальчика нашла девушка-волонтер в Тверской области
Суд в Твери арестовал еще одного участника банды "черных риелторов", которые убили девять человек
Картину из Эрмитажа выставили в Твери
Первый профессиональный турнир по кикбоксингу пройдет в Твери
Ряд улиц в Твери перекроют 4 ноября из-за крестного хода
Лиса повадилась ночью гулять по Кимрам в Тверской области
Медцентр в Твери заработал 10 млн рублей, оказывая медицинские услуги без необходимой лицензии