Ночью загорелись покрышки в Торжке Тверской области
Местные жители приняли хлопки во время пожара за звуки взрыва
Огонь оперативно потушили спасателиФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Тверской области в Торжке ночью местных жителей разбудили громкие хлопки. Шум исходил со стороны железной дороги, где находится склад стройматериалов.
Как сообщили в пресс-службе УМЧС России по Тверской области, на территории организации по переработке и утилизации вторсырья рабочие сжигали автомобильные шины и различный мусор.
Прибыв на место, пожарные установили, что напугавшие горожан хлопки – это звуки горения покрышек. Возгорание было зафиксировано на площади в пять квадратных метров. Огонь оперативно потушили спасатели.