2018-11-02T09:29:54+03:00
Общество

Ночью загорелись покрышки в Торжке Тверской области

Местные жители приняли хлопки во время пожара за звуки взрыва
Виктория ЖУКОВА
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Огонь оперативно потушили спасателиОгонь оперативно потушили спасателиФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Тверской области в Торжке ночью местных жителей разбудили громкие хлопки. Шум исходил со стороны железной дороги, где находится склад стройматериалов.

Как сообщили в пресс-службе УМЧС России по Тверской области, на территории организации по переработке и утилизации вторсырья рабочие сжигали автомобильные шины и различный мусор.

Прибыв на место, пожарные установили, что напугавшие горожан хлопки – это звуки горения покрышек. Возгорание было зафиксировано на площади в пять квадратных метров. Огонь оперативно потушили спасатели.

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