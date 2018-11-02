2018-11-02T09:13:19+03:00
Общество

Молодежная акция "В единстве - сила" пройдет в Твери

Жители должны выбрать, где именно будут идти события исторических инсценировок
Виктория ЖУКОВА
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В Твери проходят мероприятия, приуроченные ко Дню народного единстваВ Твери проходят мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства
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В Твери пройдет молодежная акция «В единстве – сила», приуроченная ко Дню народного единства. Ее проведение запланировано на 12:00 4 ноября.

Участников акции поделят на две команды, которые будут перемещаться между двумя большими локациями – «Ратное поле» и «Ставка воеводы». На «Ратном поле» молодые люди увидят реконструкцию сражений периода Смутного времени, а также должны будут выполнить различные задания. В «Ставке воеводы» участников будут ждать квестовые задачи на логику, внимание, поиск информации и знание исторических фактов.

В администрации Твери рассказали, что сюжет и героев акции участники смогут выбрать самостоятельно.

Также сегодня, 2 ноября, финальный день голосования, которое определит события исторических инсценировок на акции. Желающим предлагают выбрать, где именно будет происходить игра: на Тверской земле в 1609 году или у стен Московского Кремля в 1612 году.

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