Мужчина выпил и до смерти избил свою жену в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:43 2018-11-02T08:43:33+03:00

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В Тверской области в Бологовском городском суде назначено наказание мужчине за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

На судебном заседании установлено, что в декабре 2017 года обвиняемый распивал спиртные напитки со своей супругой. Во время застолья они поругались, тогда мужчина разозлился и схватил женщину за лицо и шею. Он дважды ударил ее головой об стену, а после этого ушел из дома. Женщину госпитализировали, но в январе этого года она скончалась в больнице.

Однако мужчина на этом не остановился. В одном из местных магазинов обвиняемому не понравилось, как на него посмотрел охранник. Злоумышленник бросился на мужчину с ножом. Защищаясь охранник обезоружил нападавшего и применил к нему силу.

Как сообщает пресс-служба суда, подсудимый сказал, что не желал смерти своей супруге. Он получил шесть лет колонии строгого режима.