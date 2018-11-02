Мужчина выпил и до смерти избил свою жену в Тверской области
В Тверской области в Бологовском городском суде назначено наказание мужчине за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
На судебном заседании установлено, что в декабре 2017 года обвиняемый распивал спиртные напитки со своей супругой. Во время застолья они поругались, тогда мужчина разозлился и схватил женщину за лицо и шею. Он дважды ударил ее головой об стену, а после этого ушел из дома. Женщину госпитализировали, но в январе этого года она скончалась в больнице.
Однако мужчина на этом не остановился. В одном из местных магазинов обвиняемому не понравилось, как на него посмотрел охранник. Злоумышленник бросился на мужчину с ножом. Защищаясь охранник обезоружил нападавшего и применил к нему силу.
Как сообщает пресс-служба суда, подсудимый сказал, что не желал смерти своей супруге. Он получил шесть лет колонии строгого режима.