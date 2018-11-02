Жители Тверской области напишут Большой этнографический диктант

СЕГОДНЯ 08:10 2018-11-02T08:10:40+03:00

Участвовать могут все желающие Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Тверская область присоединится к всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Писать его будут в каждом субъекте Российской Федерации 2 ноября, накануне Дня народного единства

Участвовать в акции могут все желающие, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания, гражданства и возраста.

В Тверской области будут работать 24 региональные площадки для проведения акции. Диктант будет идти с 10:00 до 10:45. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8(4822) 58-75-92 или на сайте акции.

По информации областного правительства, с помощью диктанта можно оценить свой уровень этнографической грамотности, знаний о народах, которые проживают в России.

Диктант состоит из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. Максимальная оценка за выполнение всех заданий – 100 баллов.