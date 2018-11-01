2018-11-01T18:50:07+03:00
Происшествия

Суд в Твери арестовал еще одного участника банды "черных риелторов", которые убили девять человек

За шесть лет злоумышленники получили 28 млн рублей
Виктория ЖУКОВА
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Своих жертв злоумышленники топили в водоеме Фото СУ СК РФ по Тверской областиСвоих жертв злоумышленники топили в водоеме Фото СУ СК РФ по Тверской области
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В Твери в суде 1 ноября была избрана мера пресечения в отношении члена банды «черных риелторов», которых подозревают в убийстве и махинациями с квартирами.

Ранее в УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении других задержанных участников группировки была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодняшний арестованный стал шестнадцатым. Этот мужчина ранее уже был судим, он жил и работал риелтором в Москве.

По версии Следственного комитета России, группировка находила одиноких москвичей и завладевала их квартирами. После этого бывших собственников жилья убивали. Действовали злоумышленники в 2013-2018 годах. За эти годы «черные риелторы» получили 28 млн рублей.

Пресекли злоумышленников в марте этого года. Организовал банду 34-летний житель Тверской области.

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