Суд в Твери арестовал еще одного участника банды "черных риелторов", которые убили девять человек
В Твери в суде 1 ноября была избрана мера пресечения в отношении члена банды «черных риелторов», которых подозревают в убийстве и махинациями с квартирами.
Ранее в УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении других задержанных участников группировки была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодняшний арестованный стал шестнадцатым. Этот мужчина ранее уже был судим, он жил и работал риелтором в Москве.
По версии Следственного комитета России, группировка находила одиноких москвичей и завладевала их квартирами. После этого бывших собственников жилья убивали. Действовали злоумышленники в 2013-2018 годах. За эти годы «черные риелторы» получили 28 млн рублей.
Пресекли злоумышленников в марте этого года. Организовал банду 34-летний житель Тверской области.