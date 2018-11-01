2018-11-01T21:25:32+03:00
Звезды

Картину из Эрмитажа выставили в Твери

На полотне изображена Великая княгиня Екатерина Павловна
Альберт БОЙКОВ
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Уникальную картину привезли в Тверь из ЭрмитажаУникальную картину привезли в Тверь из ЭрмитажаФото: Альберт БОЙКОВ
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В пятницу, 2 ноября, в Тверской областной картинной галерее открывается уникальная выставка одного произведения, которая посвящена 230-летию со дня рождения Великой княгини Екатерины Павловны. «Визит Тверской полубогини» станет первым совместным выставочным проектом галереи и Государственного Эрмитажа. Уникальность картины состоит в том, что Великая княгиня изображена на фоне Тверского Императорского дворца и Спасо-Преображенского собора.

- Мы практически уверены, что это работа художника любителя. Пропорции фигуры несколько нарушены. Это не заказная работа, а скорее всего живые воспоминания человека, который встречался с Екатериной Павловной, - рассказывает сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа и куратор выставки Наталья Бахарева.

Организаторы уникального культурного события сошлись во мнении, что новый проект положит начало долгосрочному сотрудничеству – проведению «Дней Эрмитажа в Твери».

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