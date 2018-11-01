2018-11-01T18:00:38+03:00
Спорт

Первый профессиональный турнир по кикбоксингу пройдет в Твери

Запланированы восемь поединков по правилам К-1
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Тверь на турнире представляют три спортсменаТверь на турнире представляют три спортсменаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Твери состоится первый профессиональный бойцовский турнир по кикбоксингу "К1-МАКСИМУМ". Соревнования пройдут 2 ноября.

В основном карде турнира пройдут восемь поединков по правилам К-1. Два боя будут титульными - в них определятся чемпионы России среди профессионалов. В андеркарде пройдут поединки по правилам смешанного единоборства. Об этом сообщает областной спорткомитет.

Участвовать в соревнованиях будут представители восьми регионов страны. Тверь на турнире представят три спортсмена: Заатов Юрий, Малафеев Александр и Васильев Кирилл.

Проведение данного турнира на территории Тверского региона стало возможным благодаря высоким заслугам тверских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропавшего семилетнего мальчика нашла девушка-волонтер в Тверской области
Суд в Твери арестовал еще одного участника банды "черных риелторов", которые убили девять человек
Картину из Эрмитажа выставили в Твери
Ряд улиц в Твери перекроют 4 ноября из-за крестного хода
Лиса повадилась ночью гулять по Кимрам в Тверской области
Медцентр в Твери заработал 10 млн рублей, оказывая медицинские услуги без необходимой лицензии
Юлия Коваленко назначена временно исполняющим обязанности Министра образования Тверской области
Безработный мужчина похитил из незапертой машины бензопилу в Тверской области
В Тверской области модернизируют очистные сооружения на Волге
В колонию отправятся мошенницы, которые обманывали пожилых людей в Тверской области
В Твери двое рабочих украли латунных труб на 450 000 рублей
Тверская областная картинная галерея присоединилась к всероссийской акции "Ночь искусств"
Ночью хулиганы разукрасили лобовые стекла автомобилей в Твери
Полицейские оперативно нашли украденные рыболовные снасти в Тверской области
Телефонный мошенник обманом списал у жителей Тверской области более 300 тысяч с банковских карт
Время покупать норку в Твери
Иван Егоров возглавит Министерство экономического развития Тверской области
Холодную воду отключили в трех районах Твери
Следователи СК задержали банду "черных риэлторов" из Тверской области, которые убили девять человек
В Твери стартовала XII Ассамблея Русского мира
Группу мошенников осудили за продажу арендованных автомобилей в Твери
Водитель "Жигулей" стал виновником серьезного ДТП в Твери
Пенсионерка попала под колеса иномарки в Твери
Два города в Тверской области получат 105 млн рублей на благоустройство
Бешеный енот попал в капкан в Тверской области
Автотрассы М-9 и М-10 в Тверской области подготовлены к зиме