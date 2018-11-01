Первый профессиональный турнир по кикбоксингу пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 18:00 2018-11-01T18:00:38+03:00

Тверь на турнире представляют три спортсмена Фото: Олег УКЛАДОВ

Запланированы восемь поединков по правилам К-1

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В Твери состоится первый профессиональный бойцовский турнир по кикбоксингу "К1-МАКСИМУМ". Соревнования пройдут 2 ноября.

В основном карде турнира пройдут восемь поединков по правилам К-1. Два боя будут титульными - в них определятся чемпионы России среди профессионалов. В андеркарде пройдут поединки по правилам смешанного единоборства. Об этом сообщает областной спорткомитет.

Участвовать в соревнованиях будут представители восьми регионов страны. Тверь на турнире представят три спортсмена: Заатов Юрий, Малафеев Александр и Васильев Кирилл.

Проведение данного турнира на территории Тверского региона стало возможным благодаря высоким заслугам тверских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях.