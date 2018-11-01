Ряд улиц в Твери перекроют 4 ноября из-за крестного хода
Водителям рекомендуют заранее подумать об объезде
Движение в первом половине дня 4 ноября в Твери будет затрудненоФото: Виктор Буздин
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В Твери 4 ноября будет перекрыто движение транспорта. Связано это с проведением крестного хода, посвященного Казанской иконе Божией Матери.
Ограничено движение и парковка всех видов транспорта будет по маршруту следования шествия с 11:00 до 12:30.
Согласно распоряжению администрации Твери, движение будет перекрываться по мере прохождения крестного хода на улицах: Спартака, Софьи Перовской, Советской, Ивана Седых, Горького, Благоева, Коноплянниковой и Волынской, а также на Старом Волжском мосту и Комсомольском проспекте.
Водителям рекомендуют продумать схему движения.