Ряд улиц в Твери перекроют 4 ноября из-за крестного хода

СЕГОДНЯ 17:20 2018-11-01T17:20:31+03:00

Движение в первом половине дня 4 ноября в Твери будет затруднено Фото: Виктор Буздин

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В Твери 4 ноября будет перекрыто движение транспорта. Связано это с проведением крестного хода, посвященного Казанской иконе Божией Матери.

Ограничено движение и парковка всех видов транспорта будет по маршруту следования шествия с 11:00 до 12:30.

Согласно распоряжению администрации Твери, движение будет перекрываться по мере прохождения крестного хода на улицах: Спартака, Софьи Перовской, Советской, Ивана Седых, Горького, Благоева, Коноплянниковой и Волынской, а также на Старом Волжском мосту и Комсомольском проспекте.

Водителям рекомендуют продумать схему движения.