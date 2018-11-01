Медцентр в Твери заработал 10 млн рублей, оказывая медицинские услуги без необходимой лицензии

СЕГОДНЯ 16:01 2018-11-01T16:01:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Тверские полицейские завершили расследование дела о незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере.

Один из медицинских центров в Твери с марта по декабрь 2017 года предоставлял своим клиентам медицинские и косметологические услуги, не имея на это необходимой лицензии. В результате противоправных действий руководитель медцентра получил прибыль на сумму 10 миллионов рублей. Оперативные мероприятия проводили сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области.

-Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Фигурант находится под подпиской о невыезде, - сообщают в УМВД России по Тверской области.