Медцентр в Твери заработал 10 млн рублей, оказывая медицинские услуги без необходимой лицензии
Тверские полицейские завершили расследование дела о незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере.
Один из медицинских центров в Твери с марта по декабрь 2017 года предоставлял своим клиентам медицинские и косметологические услуги, не имея на это необходимой лицензии. В результате противоправных действий руководитель медцентра получил прибыль на сумму 10 миллионов рублей. Оперативные мероприятия проводили сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области.
-Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Фигурант находится под подпиской о невыезде, - сообщают в УМВД России по Тверской области.