2018-11-01T15:21:03+03:00
Политика

Юлия Коваленко назначена временно исполняющим обязанности Министра образования Тверской области

Ранее этот пост занимала Наталья Сенникова
Виктория ЖУКОВА
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Юлия Коваленко Фото:правительство Тверской областиЮлия Коваленко Фото:правительство Тверской области
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В Тверской области сменился руководитель министерства образования.На должность временно исполняющего обязанности Министра образования Тверской области назначена Юлия Коваленко. Соответствующее распоряжение выпустил губернатор Игоря Рудени.

Ранее Коваленко занималась пост заместителя руководителя Министерства.

Юлия Коваленко окончила Тверской государственный университет. Работала она директором государственного учреждения Тверской области «Центр оценки качества образования», а в 2009 году была назначена на должность заместителя Министра образования Тверской области, а также на пост начальника управления общего и профессионального образования.

Напомним, что ранее пресс-служба областного правительства сообщила о назначении Иван Егоров на должность главы Минэкономразвития Тверской области.

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