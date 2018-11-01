2018-11-01T16:38:43+03:00
Дом. Семья

Лиса повадилась ночью гулять по Кимрам в Тверской области

Местные жители её подкармливают
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Лисы гуляют по Кимрам Фото: Игорь МожайкоЛисы гуляют по Кимрам Фото: Игорь Можайко
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Лиса повадилась ночью гулять по Кимрам в Тверской области . Животное совершенно не боится людей и принимает из их рук еду.

Жителям Кимр удалось заснять прогуливающуюся по городу лису. Животное совершало променад в темное время суток в районе ДОКа в поселке Южный.

Лиса не казалась испуганной, более того, подошла к людям и с удовольствием угостилась подсолнечными семечками. По ее поведению чувствуется, что таки встречи для нее не редкость.

Напомним, в начале лета жители Кимр сообщали, что в здании заброшенной школы поселилась лиса с тремя лисятами. Животные стали почти ручными, и совсем не боялись людей. Не исключено, что ночной визит нанёс кто-то из этого семейства.

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