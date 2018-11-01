Безработный мужчина похитил из незапертой машины бензопилу в Тверской области
В его отношении возбуждено уголовное дело
Злоумышленника задержали полицейскиеФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области у 26-летнего жителя Кашина украли бензопилу стоимостью шесть тысяч рублей. Инструмент молодой человек оставил в своей незакрытой машине «Форд Транзит». Автомобиль был припаркован у дома на одной из улиц.
На месте происшествия полицейские опросили возможных свидетелей и составили описание похищенного. Подозреваемый в краже был задержан. Им оказался безработный 43-летний местный житель.
В УМВД России по Тверской области сообщили, что похищенную бензопилу злоумышленник продал, а вырученные деньги успел потратил.
Фигурант водворен в изолятор временного содержания.