Безработный мужчина похитил из незапертой машины бензопилу в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-01T15:00:43+03:00

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В Тверской области у 26-летнего жителя Кашина украли бензопилу стоимостью шесть тысяч рублей. Инструмент молодой человек оставил в своей незакрытой машине «Форд Транзит». Автомобиль был припаркован у дома на одной из улиц.

На месте происшествия полицейские опросили возможных свидетелей и составили описание похищенного. Подозреваемый в краже был задержан. Им оказался безработный 43-летний местный житель.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что похищенную бензопилу злоумышленник продал, а вырученные деньги успел потратил.

Фигурант водворен в изолятор временного содержания.