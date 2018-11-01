В Тверской области модернизируют очистные сооружения на Волге

СЕГОДНЯ 14:27 2018-11-01T14:27:35+03:00

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Тверская область примет участие в федеральном проекте по оздоровлению реки Волги. Этот вопрос обсудили на совещании, которое провел губернатор Игорь Руденя. На федеральном уровне принято решение о включении Верхневолжья в национальный проект «Экология».

Паспорт федерального проекта «Оздоровление Волги» будет утвержден уже в декабре этого года. Тверская область планирует включить в него сразу несколько мероприятий. В первую очередь предполагается строительство и реконструкция очистных сооружений в Твери, Ржеве, Старицком и Конаковском районах. По большинству объектов уже готова проектная документация, по другим идет ее разработка или корректировка.

Также, по информации областного правительства, в рамках нацпроекта планируется провести реконструкцию очистных сооружений в Кимрах, Торжке, Осташкове.

Предполагается, что общая стоимость региональных мероприятий в рамках проекта составит более 10 млрд рублей.