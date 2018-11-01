В Твери двое рабочих украли латунных труб на 450 000 рублей

СЕГОДНЯ 13:14 2018-11-01T13:14:47+03:00

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В Твери со склада коммунальной организации были украдены латунные трубы для водопровода. Ущерб оценён приблизитльено в 450 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска и участковые обследовли помещения предприятия, опрошены свидетели. Следователи-криминалисты изъяли следы и улики.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленников было двое. Подозреваемых быстро вычислили.

- Ими оказались двое рабочих данной организации (1957 и 1959 года рождения). - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит срок лишения свободы до шести лет.