2018-11-01T12:48:46+03:00
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Тверская областная картинная галерея присоединилась к всероссийской акции "Ночь искусств"

Вход свободный
Игорь ДОКУЧАЕВ
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На ближайших выход, 4 и 5 ноября Тверская областная картинная галерея присоединится к ежегодной всероссийской акции "Ночь искусств". 4 ноября с 18:00 вход в экспозицию галереи в Тверском императорском дворце будет бесплатным. Будут тематические экскурсии , семейные мастер-классы и другие мероприятия.

На третьем этаже Восточной башни дворца пройдет поэтический вечер: авторское исполнение поэтических строк поможет гостям галереи по-новому взглянуть на представленные в экспозиции произведения современного искусства.

В рамках уникального проекта "Открытые реставрационные мастерские" зрители смогут заглянуть в кабинеты реставраторов и понаблюдать за их работой.

Об истории и реставрации Тверского Императорского дворца на музейном кинопоказе расскажут документальные фильмы в мультимедийном центре галереи. Там же можно будет посетить информационно-образовательный класс виртуального филиала Русского музея.

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