Ночью хулиганы разукрасили лобовые стекла автомобилей в Твери
Проводится проверка
Утром автолюбителей ждал "сюрприз" Фото: ТИА
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В Твери неизвестные разрисовали автомобили. Пострадали машины, которые были припаркованы во дворах домов по Вагжановскому переулку и улицы Московская.
Действовали хулиганы в ночь на 1 ноября. Красной краской из баллончиков они разукрасили пять автомобилей. На лобовых стеклах злоумышленники нарисовали нечто напоминающее сердечки. О происшествии сообщила подписчица ТИА.
В УМВД России по Тверской области подтвердили, что поступило три заявления от владельцев машин. На месте происшествия работала оперативная группа. Полицейские также сообщили, что краска со стекла хорошо отмылась.