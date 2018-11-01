2018-11-01T12:46:25+03:00
Общество

Ночью хулиганы разукрасили лобовые стекла автомобилей в Твери

Проводится проверка
Виктория ЖУКОВА
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Утром автолюбителей ждал "сюрприз" Фото: ТИАУтром автолюбителей ждал "сюрприз" Фото: ТИА
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В Твери неизвестные разрисовали автомобили. Пострадали машины, которые были припаркованы во дворах домов по Вагжановскому переулку и улицы Московская.

Действовали хулиганы в ночь на 1 ноября. Красной краской из баллончиков они разукрасили пять автомобилей. На лобовых стеклах злоумышленники нарисовали нечто напоминающее сердечки. О происшествии сообщила подписчица ТИА.

В УМВД России по Тверской области подтвердили, что поступило три заявления от владельцев машин. На месте происшествия работала оперативная группа. Полицейские также сообщили, что краска со стекла хорошо отмылась.

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