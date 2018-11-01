Полицейские оперативно нашли украденные рыболовные снасти в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:20 2018-11-01T12:20:16+03:00

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Тверские полицейские помогли мужчинам, которые приехали на рыбалку в Весьегонск из Санкт-Петербурга. Рыбаки ночевали в доме на берегу водоема, а утром обнаружили, что у них украли дорогостоящие рыболовные снасти. Ущерб превысил 30 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска Олег Овчинников, Сергей Хохряков и дознаватель Максим Дунаев за три часа вышли на след подозреваемых. Злоумышленники сознались в содеянном и вернули похищенное имущество. В их отношении было возбуждено уголовное дело.

-На имя начальника Управления МВД России по Тверской области Владимира Андреева поступило обращение от заявителей. Рыбаки поблагодарили сотрудников Весьегонского отделения полиции за оперативное раскрытие кражи, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.