2018-11-01T11:43:03+03:00
Общество

Телефонный мошенник обманом списал у жителей Тверской области более 300 тысяч с банковских карт

Мужчина совершил 11 преступлений
Виктория ЖУКОВА
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Будьте бдительны. Фото: архив "КП"Будьте бдительны. Фото: архив "КП"
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В Твери прокуратурой Центрального района поддержано государственное обвинение в отношении жителя Самарской области, который совершил 11 преступлений.

Во время судебного следствия было установлено, что 36-летнего мужчина занимался телефонным мошенничеством. В июне 2016 года он звонил жителям Тверской области и представлялся сотрудником банка. Мошенник сообщал абонентам о блокировке их банковских карт. Номера телефонов он выбирал произвольно.

Потерпевших мужчина просил назвать номер, срок действия, а также код безопасности карты. Получив эти сведения, злоумышленник беспрепятственно обналичил с банковских карт деньги. В общей сумме он похитил более 330 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Тверской области, мужчина получил наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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