2018-11-01T11:16:11+03:00
Политика

Иван Егоров возглавит Министерство экономического развития Тверской области

Ранее он руководил областным Министерством туризма
Виктория ЖУКОВА
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Иван Егоров. Фото: соцсетиИван Егоров. Фото: соцсети
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На должность главы Минэкономразвития Тверской области назначен Иван Егоров. Соответствующее распоряжение 1 ноября подписал губернатор Игорь Руденя.

До этого Иван Егоров руководил областным Министерством туризма.

Образование у министра, само собой, высшее - окончил исторический и экономический факультеты Тверского государственного университета. В 2009 году обучался по Президентской программе переподготовки управленческих кадров. Также он получил дополнительное образование в Академии бизнеса "Ernst&Young", Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

После обучения стал работать в Министерстве финансов Тверской области, с 2014 году был назначен заместителем регионального Министра финансов, а в 2016 году стал министром туризма Тверского региона.

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