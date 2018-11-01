2018-11-01T10:50:12+03:00
Недвижимость

Холодную воду отключили в трех районах Твери

Проходят ремонтные работы
Виктория ЖУКОВА
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Холодную воду отключили в трех районах городаХолодную воду отключили в трех районах городаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Твери сегодня, 1 ноября, холодную воду отключили в трех районах города. Связано это с проведением ремонтных работ.

В Пролетарском районе плановые работы проходят на улице Гончаровой возле дома №30. Холодная вода перекрыта по улицам Двор Пролетарки, Баррикадная, Маслова, 1-я, 2-я и 3-я Интернациональная, Большевиков, 1-я и 2-я Профинтерна и Гончаровой. В зоне отключения роддом, монастырь и школы.

В Заволжском районе работы на линии холодного водоснабжения идут на Молодежном бульваре. До 13:00 воду перекрыли на улице Артюхиной и на Молодежном бульваре.

До 16:00 без холодной воды остались жители Московского района. А именно дома на улице Малая Самара, Вагжанова, Московская и на Смоленском переулке.

Цистерна с питьевой водой будет предоставлена жителям по необходимости.

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